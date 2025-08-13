1510 – Polizeieinsatz nach Fund einer Phosphorbombe im Lech

Lechhausen – Am heutigen Mittwochabend (13.08.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz am Lech im Bereich der Radetzkystraße.

Gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei über einen Fund einer möglichen Weltkriegsmunition informiert. Nach Abklärung mit einer Spezialfirma stellte sich heraus, dass es sich offenbar um eine Phosphorbombe handelt. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nicht.

Spezialkräfte bargen die Phosphorbombe schließlich gegen 21.15 Uhr aus dem Lech.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte den Uferbereich sowie die Grünanlage zwischen der Lechhauser Straße und der Radetzkystraße vorsorglich ab.