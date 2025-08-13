NÜDLINGEN, LKR. BAD KISSINGEN. Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochnachmittag ein Brand in einem Waldgebiet ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war schnell vor Ort und brachte den Brand unter Kontrolle.

Gegen 13:50 Uhr gingen mehrere Mitteilungen über den Waldbrand bei Polizei und Feuerwehr ein. Zeugen meldeten offene Flammen und eine starke Rauchentwicklung aus dem Waldbereich zwischen Nüdlingen und Haard. Die örtlichen Feuerwehren, Rettungsdienste und Beamte der Bad Kissinger Polizei waren schnell vor Ort. Die rund 70 Feuerwehrmänner und -frauen konnten mit Unterstützung von mehreren örtlichen Landwirten, die mit ihren Zugmaschinen Wasser an die Brandstelle brachten, das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern.

Verletzt wurde dem Sachstand nach niemand. Das Feuer verheerte eine Fläche von mehreren hundert Quadratmetern. Da der Baum- und Heckenbestand dort licht ist, entstand letztlich nur geringer Sachschaden. Ermittlungen zur Brandursache hat die Bad Kissinger Polizei aufgenommen. Hinweise auf eine Brandlegung liegen bislang nicht vor.