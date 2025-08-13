WEISSENOHE, LKR. FORCHHEIM. Am späten Dienstagabend brach in einer Scheune im Gemeindegebiet von Weißenohe ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen bemerkten gegen 22.10 Uhr die brennende Feldscheune in der Nähe der „Leichenlinde“ bei Weißenohe und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen glücklicherweise rasch löschen und es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden bewegt sich im mittleren, fünfstelligen Eurobereich. In der Scheune lagerte landwirtschaftliches Gerät.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei den Beamten zu melden.