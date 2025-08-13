MEMMINGERBERG. Am Dienstag, den 12.08.2025, kam es vormittags östlich von Memmingerberg zu einem Angriff auf eine 30-jährige Frau, die mit ihrem Hund auf einem Feldweg spazieren ging. Ein ihr unbekannter Mann sprach sie an und stellte sich ihr unvermittelt in den Weg. Er wurde zudringlich und stieß die Frau zu Boden. Sie setzte sich massiv zur Wehr und rief um Hilfe. Der Täter wurde durch den Hund der Geschädigten attackiert, sodass er schließlich von der Frau abließ und flüchtete. Ein weiterer Spaziergänger, der die Hilferufe gehört hatte, kam der Frau zu Hilfe. Die angegriffene Frau und ihr Helfer setzten einen Notruf ab, sodass in kurzer Zeit eine groß angelegte polizeiliche Fahndung eingeleitet werden konnte. Die Frau wurde hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand leicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Flüchtigen in einem Versteck in Tatortnähe aufspüren und festnehmen. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 26-jährigen Mann. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden vor Ort vom zuständigen Fachkommissariat der KPI Memmingen übernommen. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Beschuldige am folgenden Tag der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht. (KPI Memmingen)

