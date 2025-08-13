Vorstellung und Werdegang des neuen PI-Leiters

Der 37 Jahre alte Polizeioberkommissar lebt mit seiner Familie im Landkreis Main-Spessart. Nach einem sechsjährigen Angestelltenverhältnis als Sozialversicherungsfachangestellter begann er 2010 seine Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg. Nach dienstlichen Stationen bei der Einsatzhundertschaft in Würzburg sowie den Polizeiinspektionen Lohr am Main und Würzburg-Stadt absolvierte er von 2019 bis 2021 das Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei - und wurde im Anschluss zum Polizeikommissar ernannt.

Seine erste Verwendung in der dritten Qualifikationsebene führte ihn für zwei Jahre als Dienstgruppenleiter zur Polizeiinspektion Karlstadt. Diese Tätigkeit wurde für sechs Monate unterbrochen, um ihn in die Einsatzplanung rund um den G7-Gipfel 2022 einzubinden. Es folgten ein Jahr in der Einsatzzentrale sowie ein halbes Jahr im Sachgebiet Organisation und Dienstbetrieb beim Polizeipräsidium Unterfranken. Nach weiteren sechs Monaten bei der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg übernimmt Christoph Müller nun im Rahmen seiner Führungsbewährung für Ämter ab der vierten Qualifikationsebene interimsweise für sechs Monate die Leitung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

Christoph Müller erklärt:

„Ich bin äußerst dankbar, dass Michael Zimmer seinen Platz als Dienststellenleiter für sechs Monate räumt und mir so die Leitung meiner Wunschdienststelle ermöglicht. Ich freue mich außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen sowie auf den Austausch mit den Menschen in meinem Heimatlandkreis.“

Michael Zimmer räumt übergangsweise seinen Platz

Der aus Aschaffenburg stammende Erste Polizeihauptkommissar Michael Zimmer zeichnete in den letzten drei Jahren als Chef für die Polizei in Marktheidenfeld verantwortlich. Zuvor war der 47-Jährige bereits viele Jahre lang als Pressesprecher im Polizeipräsidium Unterfranken tätig, wohin er jetzt geplant für ein halbes Jahr erneut zurückkehrt. In den nächsten Monaten wird er sich dort mit seiner Expertise im Sachgebiet Organisation, Dienstbetrieb in einem Projekt an der Fortentwicklung der polizeilichen Ermittlungsstrukturen einbringen.

Michael Zimmer sagt:

„Ich weiß die Marktheidenfelder Polizei in besten Händen und freue mich auf die Chance für sechs Monate in einer interessanten Arbeitsgruppe mitzuarbeiten und damit über den Tellerrand hinaus blicken zu dürfen.“