NEUNKIRCHEN A.BRAND, LKR. FORCHHEIM. Bei der Kontrolle eines Fiats und dessen Fahrers stellten Polizisten aus Forchheim mehrere Verstöße fest. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Dienstagvormittag wurden die Beamten aufgrund der Fahrweise auf den ungarischen Autofahrer aufmerksam. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie in dessen Kühlbox etwa 30 Gramm Amphetamin. Die Polizisten stellten das Rauschgift sicher und veranlassten eine Blutentnahme beim Fahrer. Er muss sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und des Besitzes von Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten.