1499 – Polizeieinsatz am Königsplatz

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (12.08.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz am Königsplatz. Grund hierfür war eine Auseinandersetzung.

Gegen 20.00 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 55-jährigen und einem 19-jährigen Mann. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden.

Nach Eintreffen der Polizeistreifen zeigten sich beide Männer äußerst aggressiv. Da sich weder der 19-Jährige noch der 55-Jährige beruhigen ließen, fesselten die Beamten die beiden Männer. Hierbei leistete der 55-Jährige Widerstand gegenüber der Polizei und beleidigte die Beamten. Der 55-Jährige verletzte sich dabei leicht.

Die Einsatzkräfte brachten den 55-jährigen Mann auf die Dienststelle. Im Zuge dessen trat der 55-Jährige in Richtung der Beamten und beleidigte sie weiterhin. Für die weiteren Stunden kam der Mann dann in den Polizeiarrest. Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizei den 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung gegen den 19-Jährigen sowie u.a. wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 55-Jährigen.

1500 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Lechhausen – In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (13.08.2025) entwendete ein 42-jähriger Mann mehrere Gegenstände von einem Grundstück in der Aspernstraße.

Gegen 02.00 Uhr verständigte ein Nachbar die Polizei und teilte mit, dass der 42-Jährige unberechtigt das Nachgargrundstück betreten habe und nun aus dem Innenhof Kabel und Metallstangen entwenden würde.

Die Polizeibeamten stellten den Mann mitsamt den Gegenständen vor Ort fest. Diese hatten einen Wert im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand.

Die Beamten übergaben die Gegenstände an die Bewohnerin.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 42-Jährigen.

1501 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Göggingen – Im Zeitraum von Samstag (09.08.2025), 12.40 Uhr, bis Dienstag (12.08.2025), 14.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Reihenhaus in der Bergiusstraße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Um sich vor Einbruchsdiebstahl zu schützen, rät die Polizei:

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.

Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

1502 – Polizei ermittelt nach Bedrohung

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (13.08.2025) bedrohte ein 34-Jähriger einen 20-Jährigen in der Wallstraße offenbar mit einem Messer.

Gegen 01.00 Uhr kam es zu einer Streitigkeit zwischen zwei 34-jährigen Männern. Als der 20-Jährige die Männer daraufhin Ansprach, bedrohte einer der 34-Jährigen den 20-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Teppichmesser. Der 34-Jährige flüchtete anschließend in Richtung Königsplatz.

Zeugen, die mit dem 20-Jährigen unterwegs waren, sprachen eine Polizeistreife, die gerade vorbeifuhr, an und teilten den Vorfall mit.

Die Beamten stoppten den 34-Jährigen am Königsplatz und nahmen ihn vorläufig fest. Zudem stellten die Einsatzkräfte das Messer sicher. Da sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber der Polizei verhielt und sich nicht beruhigen ließ, brachten ihn die Beamten in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 34-jährigen Mann.

1503 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochzoll – Im Zeitraum von Montag (11.08.2025), 22.45 Uhr, bis Dienstag (12.08.2025), 07.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Innsbrucker Straße.

Eine bislang unbekannte Person touchierte einen weißen 2er BMW, der am rechten Fahrbahnrand parkte. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1504 - Polizei verhindert mögliche Trunkenheitsfahrt

Göggingen - Am gestrigen Dienstag (12.08.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 70-Jähriger alkoholisiert mit seinem Fahrrad fuhr.

Gegen 23.50 Uhr bemerkten die Beamten den 70-Jährigen in der Gabelsbergerstraße. Der Mann schlief auf einem Parkplatz neben seinem Fahrrad. Als die Beamten den Mann ansprachen, stellten sie fest, dass dieser offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille.

Die Beamten stellten daraufhin den Fahrradschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt des 70-Jährigen zu verhindern. Zudem begleiteten sie ihn wohlbehalten nach Hause.

1505 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Hammerschmiede – In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (13.08.2025) leistete ein 46-jähriger Mann in der Flughafenstraße Widerstand gegenüber der Polizei.

Gegen 00.20 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass der 46-Jährige dort randalieren würde.

Polizeibeamte stellten den Mann vor Ort fest. Der Mann reagierte äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Da er sich nicht beruhigen ließ, fesselten die Einsatzkräfte den Mann. Hierbei schlug sowie spuckte nach den Beamten. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte. Drei Beamte wurden hierbei leicht verletzt. Die Einsatzkräfte brachten den Mann anschließend in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung gegen den 46-jährigen Mann.