1499 – Polizeieinsatz am Königsplatz
Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (12.08.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz am Königsplatz. Grund hierfür war eine Auseinandersetzung.
Gegen 20.00 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 55-jährigen und einem 19-jährigen Mann. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden.
Nach Eintreffen der Polizeistreifen zeigten sich beide Männer äußerst aggressiv. Da sich weder der 19-Jährige noch der 55-Jährige beruhigen ließen, fesselten die Beamten die beiden Männer. Hierbei leistete der 55-Jährige Widerstand gegenüber der Polizei und beleidigte die Beamten. Der 55-Jährige verletzte sich dabei leicht.
Die Einsatzkräfte brachten den 55-jährigen Mann auf die Dienststelle. Im Zuge dessen trat der 55-Jährige in Richtung der Beamten und beleidigte sie weiterhin. Für die weiteren Stunden kam der Mann dann in den Polizeiarrest. Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizei den 19-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung gegen den 19-Jährigen sowie u.a. wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 55-Jährigen.
1500 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Lechhausen – In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (13.08.2025) entwendete ein 42-jähriger Mann mehrere Gegenstände von einem Grundstück in der Aspernstraße.
Gegen 02.00 Uhr verständigte ein Nachbar die Polizei und teilte mit, dass der 42-Jährige unberechtigt das Nachgargrundstück betreten habe und nun aus dem Innenhof Kabel und Metallstangen entwenden würde.
Die Polizeibeamten stellten den Mann mitsamt den Gegenständen vor Ort fest. Diese hatten einen Wert im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand.
Die Beamten übergaben die Gegenstände an die Bewohnerin.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 42-Jährigen.
1501 – Polizei ermittelt nach Einbruch
Göggingen – Im Zeitraum von Samstag (09.08.2025), 12.40 Uhr, bis Dienstag (12.08.2025), 14.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Reihenhaus in der Bergiusstraße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.
Um sich vor Einbruchsdiebstahl zu schützen, rät die Polizei:
- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
- Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.
- Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
- Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.
- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.
- Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.
Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:
Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.
Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.
1502 – Polizei ermittelt nach Bedrohung
Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (13.08.2025) bedrohte ein 34-Jähriger einen 20-Jährigen in der Wallstraße offenbar mit einem Messer.
Gegen 01.00 Uhr kam es zu einer Streitigkeit zwischen zwei 34-jährigen Männern. Als der 20-Jährige die Männer daraufhin Ansprach, bedrohte einer der 34-Jährigen den 20-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Teppichmesser. Der 34-Jährige flüchtete anschließend in Richtung Königsplatz.
Zeugen, die mit dem 20-Jährigen unterwegs waren, sprachen eine Polizeistreife, die gerade vorbeifuhr, an und teilten den Vorfall mit.
Die Beamten stoppten den 34-Jährigen am Königsplatz und nahmen ihn vorläufig fest. Zudem stellten die Einsatzkräfte das Messer sicher. Da sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber der Polizei verhielt und sich nicht beruhigen ließ, brachten ihn die Beamten in den Polizeiarrest.
Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 34-jährigen Mann.
1503 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Hochzoll – Im Zeitraum von Montag (11.08.2025), 22.45 Uhr, bis Dienstag (12.08.2025), 07.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Innsbrucker Straße.
Eine bislang unbekannte Person touchierte einen weißen 2er BMW, der am rechten Fahrbahnrand parkte. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
1504 - Polizei verhindert mögliche Trunkenheitsfahrt
Göggingen - Am gestrigen Dienstag (12.08.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 70-Jähriger alkoholisiert mit seinem Fahrrad fuhr.
Gegen 23.50 Uhr bemerkten die Beamten den 70-Jährigen in der Gabelsbergerstraße. Der Mann schlief auf einem Parkplatz neben seinem Fahrrad. Als die Beamten den Mann ansprachen, stellten sie fest, dass dieser offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille.
Die Beamten stellten daraufhin den Fahrradschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt des 70-Jährigen zu verhindern. Zudem begleiteten sie ihn wohlbehalten nach Hause.
1505 – Polizei ermittelt nach Widerstand
Hammerschmiede – In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (13.08.2025) leistete ein 46-jähriger Mann in der Flughafenstraße Widerstand gegenüber der Polizei.
Gegen 00.20 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass der 46-Jährige dort randalieren würde.
Polizeibeamte stellten den Mann vor Ort fest. Der Mann reagierte äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Da er sich nicht beruhigen ließ, fesselten die Einsatzkräfte den Mann. Hierbei schlug sowie spuckte nach den Beamten. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte. Drei Beamte wurden hierbei leicht verletzt. Die Einsatzkräfte brachten den Mann anschließend in den Polizeiarrest.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung gegen den 46-jährigen Mann.
1506 – Brand eines Wohnmobils
Autobahn A8 / AS Zusmarshausen / FR Stuttgart – Am gestrigen Dienstag (12.08.2025) kam es zum Brand eines Wohnmobils auf der A8. Verletzt wurde dabei niemand.
Gegen 13.00 Uhr fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Wohnmobil in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Ausfahrt Zusmarshausen kam, aus bislang ungeklärter Ursache, Rauch aus seinem Fahrzeug. Der Mann stoppte auf dem Seitenstreifen. Kurze Zeit später fing das Wohnmobil Feuer. Der 64-Jährige konnte das Wohnmobil verlassen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte jedoch das Ausbrennen des Fahrzeuges nicht verhindern.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 130.000 Euro.
Die Autobahn musste für rund eine Stunde in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt werden. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden nur eingeschränkt befahrbar.
1507 – Polizei ermittelt Tatverdächtige nach Brandstiftung
-------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft -----------------
Donauwörth - Am Dienstag (13.05.2025) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Dillinger Straße. Polizeibeamte nahmen nun zwei Tatverdächtige im Alter von 35 und 37 Jahren fest.
Kurz nach 03.00 Uhr wurde die Polizei im Mai über den Brand in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses informiert. Die Wohnung selbst war zu diesem Zeitpunkt unbewohnt. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses musste von der Feuerwehr per Drehleiter aus dem Haus geholt werden. Verletzt wurde niemand. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.
Die Kriminalpolizei Dillingen übernahm umgehend die Ermittlungen zur Brandursache. Im Rahmen der Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg erhärtete sich der Tatverdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung gegen die zwei 35 und 37 Jahre alten Tatverdächtigen.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden die beiden Tatverdächtigen Ende Juli einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Männer Haftbefehl wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung und setzte diese in Vollzug. Die beiden Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen dauern weiterhin an.
1508 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der Autobahn
Autobahn A8 / AS Augsburg-Ost / FR Stuttgart – Am Dienstagabend (12.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf der Autobahn A8.
Gegen 21.10 Uhr fuhr ein 41-jähriger Autofahrer auf der mittleren Fahrspur in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Einfahrt Augsburg-Ost wollte ein bislang unbekannter Autofahrer nach derzeitigen Erkenntnissen von der rechten auf die mittlere Fahrspur wechseln. Hierbei übersah er offenbar den 41-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Unbekannte entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem unbekannten Auto um einen BMW gehandelt haben.
Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.
1509 - Tödlicher Verkehrsunfall in Bachhagel (bereits lokal berichtet)
Bachhagel - Am Sonntag (12.08.2025), gegen 13:00 Uhr, fuhr eine 42-Jährige mit ihrem Auto die Staatsstraße 1082 von Ballmertshofen in Richtung Bachhagel. Kurz vor Burghagel kam sie aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 58-Jährigen kam. Dahinter befand sich das Auto einer 34-Jährigen, die auf die 58-Jährige auffuhr.
Die 42-Jährige wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Rettungshubschrauber brachte die 58-Jährige aufgrund ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 34-Jährige wurde leicht verletzt.
Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße musste für etwa fünf Stunden gesperrt werden
