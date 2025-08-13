KAUFBEUREN. Seit Sonntag, den 10.08.25, wird eine 20-Jährige aus Kaufbeuren vermisst. Auf Grund der fehlenden Medikamenteneinnahme könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden und orientierungslos sein. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Die Suchmaßnahmen der Polizei in Kaufbeuren, den Krankenhäusern und dem ÖPNV blieben bis dato ergebnislos. Die Vermisste hat Bezüge nach Kempten (Allgäu), könnte sich jedoch in ganz Deutschland aufhalten, da sie gerne mit dem Zug umherreist.

Details zur Bekleidung der Vermissten liegen der Polizei nicht vor. Die Vermisstenfahndung finden Sie hier.

Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Angaben zu Ihrem Aufenthaltsort machen, bzw. kennt die Vermisste und kann sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei Kaufbeuren bitte die Bevölkerung um Hinweise über den Aufenthaltsort der Vermissten unter der Telefonnummer 08341/933-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. (PI Kaufbeuren)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).