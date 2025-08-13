LINDAU. Am Sonntag, den 10.08.2025 wurde eine 83-Jährige gegen Mittag Opfer eines Raubüberfalles. Nachdem es an ihrer Wohnungstüre geklingelt und sie die Türe einen Spalt weit geöffnet hatte, wurde das Türblatt von einem ihr völlig unbekannten Mann so stark nach innen aufgedrückt, dass sie rücklings in ihre Wohnung stürzte, wo sie verletzt am Boden liegen blieb. Nachdem sie die Fragen des Mannes nach Geld verneint hatte, fing dieser an, die Wohnung zu durchwühlen und nach Wertgegenständen zu suchen. Er nahm zwei Uhren und das Bargeld aus einem auf dem Küchentisch liegenden Geldbeutel an sich. In diesem Moment kam zufällig eine Bekannte der Frau, welche sich immer wieder um diese kümmert, in die Wohnung der 83-Jährigen, wo sie auf den Täter traf. Dieser flüchtete zu Fuß, woraufhin die Frau sofort die Verfolgung des Täters aufnahm. Die mittlerweile alarmierte Polizei leitete unverzüglich eine entsprechende Fahndung ein und konnte letztendlich den Täter im Nahbereich des Tatortes vorläufig festnehmen. Bei ihm konnte die Beute aus der Tat aufgefunden und sichergestellt werden. Die 83-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen, welche von der Kriminalpolizei übernommen wurden, legte der 57-jährige Mann aus der Schweiz ein umfassendes Geständnis ab.

Nachdem die 83-Jährige bereits letztes Jahr im November auf ähnliche Weise überfallen worden war, lag der Verdacht nahe, dass der 57-Jährige auch für diese Tat in Betracht kommt. Nach anfänglichem Leugnen gab er letztendlich nach Vorhalt einiger gesicherten Fakten zu, auch diesen Überfall begangen zu haben.

Das Motiv des Mannes waren finanzielle Schwierigkeiten, von denen er dachte, sie durch die erwartete Beute lösen zu können. Der Täter wurde mittlerweile dem Haftrichter beim Amtsgericht Kempten vorgeführt, welcher den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. (KPI Lindau)

