DACHAU, 13.08.2025 - In der Nacht von gestern auf heute brannten in Dachau zwei Autos und ein Dixi-Toilettenhäuschen. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.

Gegen 23.44 Uhr beobachtete ein Zeuge einen bislang unbekannten Täter, der sich an einem Pkw zu schaffen machte. Als er den Mann ansprach, flüchtete dieser. An diesem Pkw entstand aufgrund des schnellen Handels des Zeugen kein Schaden.

Der Zeuge bemerkte daraufhin, dass ein auf der anderen Seite der Straße „Auf der Scheierlwiese“ parkender Pkw brannte und rief die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw bereits in Vollbrand, die Flammen griffen zudem auf einen unmittelbar danebenstehenden Pkw über.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 30 000 Euro.

Personenbeschreibung: ca. 180 cm groß, 20 – 25 Jahre, blonde kürzere, leicht gewellte Haare, trug ein rotkariertes Trachtenhemd und ein blaues Halstuch

Einige Stunden später, gegen 02.13 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle ein brennendes Dixi-Toilettenhäuschen am Klagenfurter Platz gemeldet.

Zwei Streifenbesatzungen der Polizei Dachau konnten das Feuer mithilfe von Feuerlöschern zügig bekämpfen. Das Toilettenhäuschen schmolz jedoch fast vollständig. Außerdem wurde durch die Flammen eine Straßenlaterne beschädigt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 08141/6120 oder per e-mail an brand-dachau@polizei.bayern.de zu melden.