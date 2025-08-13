ALTDORF, LKR. LANDSHUT. Am Mittwoch, 13.08.2025, sind gegen 04.00 Uhr morgens Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landshut zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Nähe der A 92 alarmiert worden.

Aufgrund einer Mitteilung sollen kurz vor 04.00 Uhr drei zunächst unbekannte Personen versucht haben, während der Abwesenheit des Hausbesitzers, in das Einfamilienhaus einzubrechen, in dem sie sich über ein Fenster gewaltsam Zugang verschaffen wollten. Nach Auslösen der Alarmanlage flüchteten die Personen zunächst unerkannt in unterschiedliche Richtung.

Polizeihubschrauber lokalisiert Verdächtige

Im Zuge einer großangelegten Fahndung, an der u. a. mehrere Streifen beteiligt waren, konnte die Besatzung des Polizeihubschraubers wenig später mehrere verdächtige Person im Bereich des Zanderwegs/Im Kleinfeld lokalisieren. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landshut gelang es dadurch kurze Zeit später einen 19-jährigen Tatverdächtigen im Bereich der Lunastraße und in der Folge einen weiteren Tatverdächtigen im Alter von 14 Jahren vorläufig festzunehmen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls übernommen.

Nützliche Tipps zum Schutz vor Einbrechern - Einbruchschutz wirkt

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein großer Schock. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für die Betroffenen meist schlimmer als der rein materielle Schaden. Informationen, wie Sie Ihre vier Wände wirksam vor Einbrechern schützen, finden Sie u. a. unter dem nebenstehenden Link.

Veröffentlicht: 13.08.2025, 10.50 Uhr