13.08.2025, Polizeipräsidium Oberfranken
HOF / TAUPERLITZ, LKR. HOF. Am Montagabend versuchten Schockanrufer zwei Rentner mit einer ungewöhnlichen Masche um ihr Geld zu bringen. Die Polizei warnt vor Anrufen dieser Art.
Die Täter riefen in den Abendstunden bei dem Rentner und der Rentnerin an und gaben sich als Ärzte aus. Sie behaupteten, dass ein naher Angehöriger an Darmkrebs erkrankt sei. Die einzige Hoffnung wäre ein über 100.000 Euro teures Medikament.
Glücklicherweise durchschauten die beiden Senioren die Betrugsversuche und fielen nicht auf die perfide Masche herein.
Die Polizei Oberfranken rät:
- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.
- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie einfach auf.
- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.