HOF / TAUPERLITZ, LKR. HOF. Am Montagabend versuchten Schockanrufer zwei Rentner mit einer ungewöhnlichen Masche um ihr Geld zu bringen. Die Polizei warnt vor Anrufen dieser Art.

Die Täter riefen in den Abendstunden bei dem Rentner und der Rentnerin an und gaben sich als Ärzte aus. Sie behaupteten, dass ein naher Angehöriger an Darmkrebs erkrankt sei. Die einzige Hoffnung wäre ein über 100.000 Euro teures Medikament.

Glücklicherweise durchschauten die beiden Senioren die Betrugsversuche und fielen nicht auf die perfide Masche herein.

Die Polizei Oberfranken rät: