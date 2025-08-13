MITTELFRANKEN. (810) In den letzten Wochen traten in Mittelfranken vermehrt Dachsanierer auf, welche sich für minderwertige Arbeit teuer bezahlen ließen. Die Polizei warnt vor unseriösen angeblichen Handwerkern und gibt Präventionstipps.



In den letzten zwei Wochen wurden bei dem zuständigen Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei fünf Sachverhalte zur Anzeige gebracht, in welchen falsche bzw. unseriöse Dachsanierer horende Summen für minderwertige Arbeit verlangten.

In der Regel klingeln die Handwerker an den Haustüren und bieten Dachsanierungen aller Art an. Hierbei bestechen die Angebote, welche im vornherein nicht schriftlich fixiert werden, durch niedrige Summen. Meistens führen die Firmen Sanierungen von Garagendächer durch, in deren Verlauf zum Beispiel asbesthaltige Welldächer unsachgemäß entsorgt und durch minderwertige Trapezblechdächer ersetzt werden. Zudem werden nach den Arbeiten das Vielfache in Rechnung gestellt, als im ersten Angebot „vereinbart“. Gerne beharren derartige Betrüger auch auf eine Vorauszahlung

Die Polizei warnt vor derartigen betrügerischen Haustürgeschäften und gibt folgende Verhaltenstipps:



- Lassen Sie unangekündigt auftretende Handwerker oder Verkäufer nicht in Ihre Wohnung.

- Kaufen oder unterschreiben Sie grundsätzlich niemals etwas an der Haustür.

- Seien Sie misstrauisch: Angebotene Dienstleistungen sind meist geringwertig bzw. werden nicht durchgeführt.

- Bestehen Sie auf die Erstellung einer Rechnung

- Zahlen Sie nie per Vorauskasse. Unterschreiben oder bezahlen Sie nichts unter Zeitdruck.

- Ziehen Sie im Zweifelsfall Personen Ihres Vertrauens (z.B. Nachbarn, Bekannte) hinzu oder verständigen nötigenfalls über Notruf die Polizei.

- Erstatten Sie umgehend Anzeige, wenn Sie Opfer einer solchen Straftat geworden sind. Sie unterstützen mit einer schnellen Mitteilung die Ermittlungsarbeit der Polizei.

Erstellt durch: Michael Petzold