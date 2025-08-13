COBURG. Am frühen Dienstagmorgen durchtrennten unbekannte Täter mehrere Kabel im Bereich des Coburger Bahnhofes, was erhebliche Beeinträchtigungen des Zugverkehrs zur Folge hatte. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Kurz nach 5 Uhr durchtrennten die Täter die Kabel für Weichen- und Signalsteuerung und flüchteten anschließend unerkannt. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG teilten der Bundespolizei eine Störung im Gleisbereich mit. Am Vormittag konnten die Einsatzkräfte schließlich die beschädigten Kabel in der Nähe des Coburger Bahnhofes, an der Bahnstrecke Richtung Rödental, lokalisieren. Aufgrund des Schadens kam es bis Dienstagmittag zu Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr. Der Sachschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen etwa 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Ob es sich um einen Sabotageakt handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen und kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Beamten der Kripo Coburg führen neben Spurensicherungsmaßnahmen unter anderem Vernehmungen durch und bitten auch die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer in den frühen Dienstagmorgenstunden auffällige Personen und oder Fahrzeuge im Bereich des Coburger Bahnhofes bemerkt hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.