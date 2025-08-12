STRAUBING. Die ersten vier Volksfesttage liegen hinter uns und die Straubinger Polizei wirft einen Rückblick auf die Einsatzlage vom Wochenende bis einschließlich Montag, 11.08.2025 inklusive Lampionfahrt.

Festgelände:

Auf dem Festplatz und im direkten Umgriff um das Festgelände kam es bisher zu vier Körperverletzungen (Vergleich 2024: 4). Erfreulicherweise kam es bisher nur zu einer Widerstandshandlung und nur zu einem tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte (Vergleich 2024: insgesamt 4). In 16 Fällen konnten Streitigkeiten durch die Beamten vor Ort unterbunden werden, bevor es zu Körperverletzungsdelikten kam (Vergleich 2024: 11).

Bislang wurden wie auch im Jahr 2024 vier Diebstahlsdelikte bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Innenstadt:

Nach Betriebsschluss am Festplatz zog es viele Besucher vom Hagen in die Innenstadt, um dort weiter zu feiern. Hierbei verzeichnet die Polizei Straubing 12 Körperverletzungsdelikte (Vergleich 2024: 6). Dagegen kam es bisher zu keinen Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten bzw. tätlichen Angriffen (Vergleich 2024: 2). In drei Fällen konnten Streitigkeiten durch die Beamten vor Ort unterbunden werden, bevor es zu strafbaren Handlungen kam. Zudem wurde ein Diebstahlsdelikt im Bereich Innenstadt mit Volksfestbezug angezeigt. Im Vergleichszeitraum aus dem Jahr 2024 wurden zwei Diebstahlsdelikte verzeichnet.

Verkehr:

Im Zuge von Verkehrskontrollen wurden 14 Fahrzeugführer festgestellt, die unter Alkohol- (13 Fälle) oder Drogeneinfluss (1 Fall) ein Fahrzeug führten (Vergleich 2024: 17). Zudem wurden 13 Trunkenheitsfahrten bereits vor Fahrtantritt unterbunden. Bedauerlicherweise ereigneten sich bislang bereits drei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss. Die Polizei Straubing appelliert weiterhin an die Volksfestbesucher, nicht alkoholisiert mit einem Fahrrad, E-Scooter oder Kraftfahrzeug zu fahren.

Fazit:

Insgesamt feierten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher vergangenes Wochenende auffallend friedlich, sodass die Polizei Straubing eine sehr positive Zwischenbilanz zieht. Obwohl die Anzahl an Körperverletzungsdelikten in der Innenstadt nach oben ging, kam es zu deutlich weniger Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen gegen Polizeibeamte.

Lampionfahrt:

Die Polizei zeigte sich auch mit dem Verlauf der Lampionfahrt sehr zufrieden. Bei herrlichem Wetter strömten sehr viele Besucher zum Veranstaltungsbereich westlich der Schlossbrücke. Wenige Minuten vor Beginn der Veranstaltung mussten die Zugänge ganz und die Schlossbrücke einseitig gesperrt werden, um eine Überfüllung des Veranstaltungsgeländes sowie der Schlossbrücke zu vermeiden. Die Polizeiinspektion Straubing bedankt sich hierbei für die gute Zusammenarbeit unter allen Beteiligten sowie das Verständnis aus der Bevölkerung. Das Verhalten aller Beteiligten und der Zuschauer war von gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt.

Hinweis: Im Jahr 2024 wurde die Zwischenstatistik einen Tag später (Mittwoch) ohne die Lampionfahrt gefertigt.

Medienkontakt PI Straubing, POK Öllinger, Tel.: 09421/868-2309