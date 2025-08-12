KEMPTEN. Am Dienstagvormittag wurde die Polizeiinspektion Kempten über eine schriftliche Bedrohung eines im Landkreis ansässigen Unternehmens informiert. Der Verfasser der Nachricht konnte nach kurzen Ermittlungen als 26-jähriger Mann aus Kempten identifiziert werden. Im Rahmen der Fahndung mit starken Einsatzkräften konnte der mit einem Messer bewaffnete Mann in der Nähe seiner Wohnanschrift angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er aufgrund des festgestellten psychischen Zustandes in einer Fachklinik untergebracht. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).