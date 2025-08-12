NESSELWANG. Am heutigen Morgen fand ein Verkehrsteilnehmer am Hertinger Weg nahe Nesselwang in der Wiese bei einer Kreuzung eine verstorbene Person vor.

Bei der Person konnte ein S-Pedelec aufgefunden werden. Da die Auffindesituation und die Todesumstände zunächst unklar waren, wurden neben Kräften der Polizeiinspektion Füssen, Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Kempten sowie des Kriminaldauerdienstes Memmingen und der Kriminalpolizeiinspektion Kempten hinzugezogen. Durch die Staatsanwaltschaft Kempten wurde zusätzlich ein Sachverständiger angefordert. Nach Auswertung aller Spuren dürfte der 60 Jahre alte Mann aus Pfronten bereits gestern Nacht nach einer Veranstaltung die Heimfahrt angetreten haben. Im Verlaufe einer starken Gefällstrecke kam der Pedelec-Fahrer nach links in ein Schotterbett. Anschließend steuerte er dagegen und überfuhr eine Wegkreuzung mit hoher Geschwindigkeit. Dabei prallte der Pedelec-Fahrer in eine ansteigende Viehweide, wobei sich das Pedelec nach vorne überschlug. Unglücklicherweise touchierte der Radfahrer dabei mit dem Kopf einen metallenen Masten. Dies führte zu einer tödlichen Kopfverletzung, wovor ihn auch der getragene Helm nicht bewahren konnte. Der 60-Jährige verstarb noch in der Nacht an der Unfallstelle. Eine Fremdbeteiligung kann somit ausgeschlossen werden.

Gesucht wird nun ein Zeuge, welcher das unfallbeschädigte S-Pedelec, welches auf oder neben der Fahrbahn lag, in der Nacht an einer Bank abgestellt hatte. Hinweise bitte an die Verkehrspolizeiinspektion Kempten, Tel. 0831-9909-2050. (VPI Kempten)

