ROSENHEIM, OT KASTENAU, LKR.ROSENHEIM. Bei der Suche nach einem 38-jährigen Mann am Dienstag, 12. August 2025, konnte dieser leider nur mehr tot gefunden werden. Nach Spurenlage muss der Mann mit seinem Fahrrad gestürzt sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft untersucht jetzt die Polizeiinspektion Rosenheim, wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte.

Zeugen verständigten heute (12.08.2025) um kurz vor 13.30 Uhr die Rosenheimer Polizei, dass im Bereich einer kleinen, überwiegend geschotterten Verbindungsstraße zwischen dem Rosenheimer Ortsteil Kastenau und den Seenbereichen Florian-/Happingerau See ein herrenloses Fahrrad liegen soll. Die Beamten stellten vor Ort das Fahrrad zunächst ohne Besitzer fest. Zeitgleich ging eine Vermisstenanzeige bei der Rosenheimer Polizei nach einem 38-Jährigen Rosenheimer ein. Die Mitteiler gaben an, dass die abgängige Person mit einem Rad unterwegs sein müsste, die Beschreibung des Fahrrades passte auf das vorgefundene Gefährt im Verbindungsweg. Im Rahmen der polizeilichen Suchmaßnahmen konnte abseits vom vorgefundenen Fahrrad, in einem kleineren Gewässer bzw. Gebüsch, eine leblose Person aufgefunden werden. Die alarmierten Rettungsdienste, darunter auch ein Notarzt, konnten nur noch den Tod der Person feststellen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, befuhr der 38-jähriger Radfahrer aus Rosenheim diesen Verbindungsweg. Der letzte Kontakt zum Rosenheimer bestand gestern gegen Mitternacht, so die ersten Ermittlungen und Befragungen von Zeugen durch die Einsatzkräfte. Um diese Uhrzeit muss der Rosenheimer dort alleinbeteiligt gewesen, bzw. mit seinem Fahrrad gefahren sein. In der Folge muss er nach Spurenlage zu Sturz gekommen sein. Verursacht nach derzeitigem Ermittlungsstand durch das Sturzgeschehens, zog sich der Lenker tödliche Verletzungen zu.

Beim vermisst gemeldeten Mann, handelte es sich um den aufgefundenen, 38-jährigen verstorbenen Fahrradfahrer.

Die Rosenheimer Polizei hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Rosenheim die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Überwiegender Gegenstand der Ermittlungen wird sein, ob der Unfall alleinbeteiligt verursacht wurde.