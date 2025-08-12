Mobile Wache unterwegs
1490 - "Schulwegtraining" mit der Polizei startet wieder im September
Augsburg - Auch vor Beginn dieses Schuljahres trainieren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mit den ABC-Schützen das richtige Verhalten auf dem Schulweg.
Eingeladen hierzu sind sämtliche Schulanfänger sowie deren Erziehungsberechtigte aus dem Stadtgebiet Augsburg.
Während mit den zukünftigen Schülerinnen und Schülern praktische Übungen zum Überqueren der Fahrbahn an gesicherten und ungesicherten Stellen im Vordergrund stehen, erhalten die Eltern wichtige Tipps rund um den Schulweg.
Das Schulwegtraining findet zeitgleich an der Jugendverkehrsschule Rosenau, Gabelsberger Str. 127 (Zufahrt zur Tennisanlage) und an der Jugendverkehrsschule Senkelbach, Senkelbachstraße (neben dem Curt-Frenzel-Eisstadion) statt.
Es stehen folgende Termine zur Verfügung:
Freitag: 12.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Montag: 15.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Infos erhalten Sie unter: 0821/323 - 2091, 0821/323 - 2093 oder 0821/323 - 2096. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Die Verkehrserzieher der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg freuen sich auf Ihren Besuch.
Medienvertreter sind zu diesem Termin ebenfalls herzlich eingeladen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bittet um kurze Anmeldung im Falle einer Begleitung Ihrerseits.
1491 – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung an Roller
Lechhausen – Am Sonntagmorgen (10.08.2025) zwischen 04.30 Uhr und 07.30 Uhr kam es zum Brand zweier Roller in der Lützowstraße.
Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei der Brand zweier Roller mitgeteilt. Die Polizeistreife stellte vor Ort soeben gelöschte Roller fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um Brandstiftung.
Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten zwei 17-Jährige als Tatverdächtige identifiziert werden.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Brandstiftung gegen die beiden 17-Jährigen.
1492 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Lechhausen – Am gestrigen Montag (11.08.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr einen Renault Megane in der Schillstraße. Das Auto parkte am rechten Fahrbahnrand. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
1493 – Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Sachbeschädigungen vorläufig fest und klärt mehrere Taten
Innenstadt – Am Donnerstag (07.08.2025) beschädigte ein 29-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen eine Eisbox vor einer Tankstelle am Leonhardsberg mit Farbe.
Gegen 00.00 Uhr informierte ein Mitarbeiter der Tankstelle die Polizei. Vor Ort trafen die Beamten den 29-Jährigen an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige zunächst entlassen.
Im Rahmen der Ermittlungen stellte die Arbeitsgruppe Graffiti des Polizeipräsidiums Schwaben Nord anhand des verwendeten Schriftzuges einen Tatzusammenhang mit mehreren Taten im Stadtgebiet her. Hier beschädigte der 29-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen im Zeitraum von Samstag (02.08.2025) bis Montag (04.08.2025) mehrere Gegenstände in der Augsburger Altstadt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.
Da der 29-Jährige nicht aus Deutschland kam, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3.000 Euro hinterlegen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 29-jährigen Mann.
1494 – Brand in Mehrfamilienhaus – eine Person verstarb
Gersthofen – In der Nacht auf den heutigen Dienstag (12.08.2025) kam es zum Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße. Ein 76-jähriger Bewohner verstarb vor Ort.
Gegen 02.00 Uhr bemerkten Nachbarn den Brand in der Wohnung und verständigten den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war deutliche Rauchentwicklung und Feuer in der Wohnung erkennbar. Die Feuerwehr rettete eine 71-jährige Bewohnerin vom Balkon der Wohnung. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 76-jährige Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden. Die Feuerwehr löschte den Brand.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe übernommen.
1495 – Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt
----------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---------------------
Kissing – Am Freitag (08.08.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Kissing. Eine 87-Jährige wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Der 86-jährige Ehemann der Frau befindet sich nun in Haft.
Gegen 05.00 Uhr schlug der 86-Jährige die 87-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen in einem Einfamilienhaus und verletzte sie dabei lebensbedrohlich. Einsatzkräfte nahmen den 86-Jährigen vor Ort fest.
Die 87-Jährige wurde vor Ort umgehend medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 86-Jährige am 09.08.2025 einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine entsprechende Justizvollzugsanstalt gebracht.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.
1496 – Polizei ermittelt nach Raubdelikt
Lauingen a.d.Donau – Am vergangenen Samstag (09.08.2025) kam es zu einem Raub in der Gundelfinger Straße, Ecke Theodor-Heuss-Straße.
Zwischen 22.20 Uhr und 22.45 Uhr verletzte ein 27-jähriger Mann einen 61-jährigen Mann und entwendete mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes und Gefährlicher Körperverletzung gegen den 27-Jährigen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.
1497 – Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrerin
Dillingen – Bereits am Freitag (08.08.2025) fuhr eine Autofahrerin unter Alkoholeinfluss auf der Bundesstraße B16.
Gegen 07.00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth die Frau, da sie zu schnell unterwegs war. Die Frau fuhr 137km/h bei 100 km/h Höchstgeschwindigkeit. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung.
1498 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Donauwörth - In der Nacht von Sonntag (10.08.2025), 22.00 Uhr auf Montag (11.08.2025), 04.45 Uhr drangen ein oder mehrere bislang Unbekannte in das Kassenhäuschen des Donauwörther Freibads in der Sternschanzenstraße ein.
Hierbei verschafften sich der oder die Unbekannten mit Werkzeug gewaltsamen Zugang zu dem Kassenhäuschen und entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.
Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in der o. g. Zeit verdächtige Personen wahrgenommen bzw. verdächtige Geräusche mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.
