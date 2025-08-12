NEUBURG AN DER DONAU, 12.08.2025 - In der vergangenen Nacht wurde ein 43-Jähriger vorsätzlich mehrmals von einem Quadfahrer überrollt und dabei mittelschwer verletzt. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt führt die Ermittlungen zum versuchten Tötungsdelikt.

Der 43-Jährige befand sich am späten gestrigen Abend zusammen mit mehreren Personen an einem Weiher bei Neuburg an der Donau. Nachdem er gegen 00.55 Uhr mit seinem Fahrrad den Heimweg nach Karlshuld antrat, tauchte der 38-jährige Tatverdächtige plötzlich hinter ihm auf und touchierte ihn mit seinem Quad. Dadurch stürzte der Radfahrer zu Boden. In der Folge nahm der Tatverdächtige seinen Helm ab und schlug damit mehrmals auf ihn ein.

Der 38-Jährige stieg danach wieder auf sein Fahrzeug und fuhr gezielt über den am Boden liegenden Geschädigten.

Die durch Hilferufe auf das Geschehen aufmerksam gewordenen Personen, die sich zuvor mit dem 43-Jährigen am Weiher befunden hatten, kamen dem nur wenige hundert Meter entfernten Mann zur Hilfe, woraufhin der Tatverdächtige auf seinem Quad flüchtete.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff Verletzungen im Gesicht und an den Beinen und wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Eine Zeugin verfolgte den Flüchtigen noch mit ihrem Pkw, verlor jedoch in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete schließlich mit diesem in einem Kiesweiher. Sie wurde dabei nicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Er wurde durch die Feuerwehr Karlshuld und die Wasserwacht Neuburg geborgen.

Der in Karlshuld wohnende Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung noch in der Nacht durch Beamte der PI Neuburg a.d. Donau festgenommen werden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge bestand zwischen den beiden Männern eine Vorbeziehung. Zum Tatmotiv können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt eröffnete gegen den Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und prüft die weiteren Maßnahmen.