BAB A6 WAIDHAUS. Bei einer Kontrolle im Rahmen der Schleierfahndung an der A6 bei Waidhaus stellten Einsatzkräfte am Samstagnachmittag eine große Menge Kokain sicher. Der mutmaßliche Besitzer wurde festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstag, 9. August, gegen 14:30 Uhr kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus nahe der Bundesgrenze einen Pkw, der in Richtung Tschechien unterwegs war. Am Steuer saß ein allein reisender 36-jähriger Mann. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Einsatzkräfte insgesamt sieben, in Folie verpackte, Pakete mit weißer Substanz. Erste Tests bestätigten, dass es sich dabei um Kokain handelt. Das Gesamtgewicht beläuft sich auf etwa sieben Kilogramm.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Sonntag einem Haftrichter am Amtsgericht Weiden vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der 36-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Das Fachkommissariat für grenzüberschreitende Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die weiteren Ermittlungen übernommen.