Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bayreuth und des Polizeipräsidiums Oberfranken

A9 / STREITAU, LKR. BAYREUTH. Beamte der Grenzpolizei Selb sowie der Polizei in Münchberg nahmen am Sonntagabend zwei Männer fest, nachdem sie bei einer Kontrolle Kokain und mutmaßliches Diebesgut in deren Fahrzeug entdeckten.

Gegen 21.45 Uhr stoppten die Einsatzkräfte auf dem Autobahnparkplatz Streitau einen Transporter mit zwei tunesischen Staatsangehörigen im Alter von 31 und 42 Jahren. Im Fahrzeug fanden die Beamten rund 100 Gramm Kokain und nahmen beide Männer fest.

Anschließende Durchsuchungen des Transporters sowie der Wohnanschriften in Halle an der Saale und Neubrandenburg förderten über ein Dutzend Fahrräder und E-Scooter zutage. Fünf davon konnten bereits Diebstählen zugeordnet werden, die Herkunft der übrigen Fahrzeuge wird noch geprüft. Zudem stellten die Beamten über 10.000 Euro Bargeld sicher.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurden die beiden Männer dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den jüngeren Tatverdächtigen. Der 42-Jährige wurde derweil wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth führt die weiteren Ermittlungen, unter anderem zu den Eigentümern des mutmaßlichen Diebesguts.