DINGOLFING, GOTTFRIEDING, LANDAU A. D. ISAR, LKR. DINGOLFING-LANDAU, STRAUBING, REGENSBURG. Bereits am Donnerstag, 07.08.2025, haben Einsatzkräfte der Kriminalpolizeiinspektion Landshut zusammen mit Spezialeinsatzkräften des Bayerischen Landeskriminalamtes einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut bei einem 25-jährigen Mann vollzogen.

Der 25-Jährige steht aufgrund der bisherigen Ermittlungen im Verdacht, seit mindestens einem Jahr von seiner Wohnung aus und im Raum Regensburg mit Heroin, Kokain und anderen Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel zu treiben.

Am vergangenen Donnerstag ist der Tatverdächtige unter Einsatzleitung des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Landshut aufgrund eines vom Amtsgericht Landshut erlassenen Haftbefehls u.a. wegen des dringenden Tatverdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Unterstützung von Kräften des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) in Dingolfing festgenommen worden. Der Mann wurde nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgericht Landshut am Freitag, 08.08.2025, in eine bayerische Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert.

Weitere Festnahmen und Sicherstellung einer größeren Menge Betäubungsmittel

Im Zuge der weiteren Ermittlungen gerieten nun vier Männer im Alter von 22, 24, 26 und 51 Jahren in den Fokus der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sie sollen dem 25-Jährigen beim Weiterverkauf des Rauschgiftes behilflich gewesen sein.

Gegen einen 23-jährigen Tatverdächtigen erging am Freitag, 08.08.2025, ebenfalls Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen im Raum Regensburg stellten die Ermittler zusammen mit Einsatzkräften des BLKA über 20 kg Amphetamin, rund 1 kg Heroin und etwa 1 kg Kokain sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich sicher.

Mit Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei sind am Dienstag, 12.08.2025, die Wohnungen der vier weiteren Tatverdächtigen in Landau a.d. Isar, Straubing und Regensburg durchsucht worden. Zeitgleich sind gegen einen 26-Jährigen sowie einen 51-Jährigen zwei im Vorfeld vom Amtsgericht Landshut erlassene Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts u. a. der Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vollzogen worden.

Die beiden Männer sind nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter in Landshut in bayerische Justizvollzugsanstalten eingeliefert worden.

Bei der heutigen Durchsuchungsaktion sind in den Wohnungen der vier Tatverdächtigen neben einer geringen Menge Kokain, verschiedene Datenträger wie Mobiltelefone und Tablets, eine Geldzählmaschine sowie rund 1.000 Euro Bargeld sichergestellt worden.

Veröffentlicht: 12.08.2025, 15.15 Uhr