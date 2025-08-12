POCKING, LKR. PASSAU. Am Dienstagmittag (12.08.2025) wurden Einsatzkräfte zu einem Zimmerbrand in Pocking gerufen.

Gegen 12.00 Uhr wurde die Einsatzzentrale von der Integrierten Leitstelle über einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Pocking informiert. Alle Bewohner konnten das Haus verlassen oder befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht in ihrer Wohnung. Zwei Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, verletzt wurde bislang niemand. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernehmen eine erste Brandortbegehung. Zur Ursache kann noch keine Aussage getroffen werden ebenso zum entstandenen Sachschaden.

Veröffentlicht am 12.08.2025, 14.10 Uhr