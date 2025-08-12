ILLERTISSEN. Am 16.08.2025 wird im Vöhlinstadion die erste DFB-Pokalrunde ausgetragen. Der FV Illertissen begrüßt den 1. FC Nürnberg, Anpfiff ist um 15:30 Uhr. Die Polizeiinspektion Illertissen wird die Veranstaltung mit Unterstützungskräften betreuen. Insbesondere im Zuge der Fananreise und -abreise kann es im Stadtbereich von Illertissen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Dietenheimer Straße wird bei einem möglicherweise stattfindenden Fanmarsch voraussichtlich für die Dauer von etwa 30 Minuten zwischen dem Bahnübergang und dem Kreisverkehr an der Bruckhofstraße / Zähringer Straße für den fließenden Verkehr gesperrt. In diesem Bereich wird auch ein für beide Fahrtrichtungen geltendes absolutes Haltverbot eingerichtet. Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, den beschriebenen Bereich der Dietenheimer Straße am kommenden Samstag, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr, nach Möglichkeit zu meiden. Mit dem Pkw anreisende Gäste werden gebeten, die ausgeschilderten Parkplätze P4, P5 und P6 zu nutzen oder den kostenlosen Shuttle-Service in Anspruch zu nehmen. Hierfür stehen die Parkplätze P7 (Parkfläche Fa. Kränzle, Werk 2), P8 (Parkfläche Fa. Kränzle, Werk 1) und P9 (Volksfestplatz) zur Verfügung. Zwischen diesen Parkplätzen und dem Vöhlinstadion ist ein Pendelverkehr mit Omnibussen eingerichtet. (PI Illertissen)

