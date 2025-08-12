INGOLSTADT. Unbekannte drangen in der Zeit von 02.08. bis zum 11.08.2025 in eine Wohnung an der Geisenfelder Straße in Ingolstadt ein und suchten nach Wertgegenständen.

Die Bewohnerin stellte nach Rückkehr aus ihrem Urlaub am 11.08.2025 ein beschädigtes Fenster fest. Unbekannte hatten sich so gewaltsam Zutritt verschafft und die Räume nach Diebesgut durchwühlt.

Die Höhe der erlangten Beute beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag, der entstandene Sachschaden beträgt ca. 400 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Eventuelle Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841-9343-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.