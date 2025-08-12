MAINLEUS, LKR. KULMBACH. Am Montagvormittag brachen Diebe in eine Wohnung in Mainleus ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 5 Uhr, bis 14.30 Uhr, verschafften sich die Täter während der Abwesenheit der Bewohner Zugang zur Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Pölzer Straße. Sie stahlen Bargeld und flüchteten unerkannt.

Zeugen gaben an, gegen Mittag habe sich ein unbekannter Mann auf dem Anwesen aufgehalten. Er wird wie folgt beschrieben:

sonnengebräunte Haut

kurzes, hellbraunes Haar

trug eine blaue, kurze Badehose und ein weißes Tanktop mit Aufdruck

führte einen blauen Turnbeutel mit

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei den Beamten zu melden.