EGGENFELDEN. In den frühen Morgenstunden am Samstag (09.08.2025) kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Eggenfelden zu einer Auseinandersetzung, bei der eine 36-jährige Frau verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut.

Gegen 05.00 Uhr wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung in einer Asylbewerberunterkunft informiert. Beamte der Polizeiinspektion Eggenfelden fanden eine 36-jährige Frau mit Verletzungen im Gesicht vor. Es kam wohl zuvor zu einem Übergriff ihres Lebensgefährten, bei dem sie unter anderem am Kopf verletzt wurde. Der 41-Jährige wurde in der gemeinsamen Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Frau wurden umgehend in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut wegen des Verdachts des versuchten Mordes übernommen.

Der 41-Jährige wurde am Sonntag (10.08.2025) beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschat Landshut beantragte Haftbefehl wurde erlassen und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die 36-Jährige befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus zur Behandlung.

Veröffentlicht am 12.08.2025, 09.45 Uhr