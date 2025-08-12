FORCHHEIM. Am vergangenen Samstag traten im Bereich Forchheim vermeintliche Spendensammler auf, die Anwohnern vorgaukelten, Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln.

Nachdem die Polizei Forchheim alarmiert wurde, trafen die Beamten drei rumänische Staatsangehörige an, die auf die Beschreibung zutrafen. Es handelte sich um zwei Männer im Alter von 27 Jahren und einen 24-Jährigen. Wie sich herausstellte, hatten die drei Geld für eine angebliche wohltätige Organisation gesammelt, die allerdings nach ersten Erkenntnissen nicht existiert. Die Beamten stellten Bargeld in Höhe von 450 Euro sicher und übergaben die Ermittlungen an die Kriminalpolizei Bamberg. Die drei wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Bürgerinnen und Bürger, die vergangenes Wochenende im Raum Forchheim um Spenden für wohltätige Zwecke angebettelt wurden, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.