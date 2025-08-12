VELDEN, LKR. LANDSHUT. Am Montag, 11.08.2025, wurde an der Großen Vils neben der B 388 eine zunächst unbekannte männliche Leiche gefunden.

Gegen 14.30 Uhr haben Fahrradfahrer in der Nähe der B 388 eine tote männliche Person gefunden. Dem Ergebnis der Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst der Kripo Landshut nach handelt es sich bei der Person um einen seit Anfang vergangener Woche vermissten 57-jährigen Mann aus Velden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen, wobei es bislang keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung gibt.

Veröffentlicht: 12.08.2025, 08.10 Uhr