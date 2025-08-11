Mobile Wache unterwegs
1480 – Polizei ermittelt nach Raubdelikt und bittet um Zeugenhinweise
Lechhausen – Am Sonntag (10.08.2025) griffen drei bislang unbekannte Täter eine 58-Jährige in der Derchinger Straße Ecke Meraner Straße an und erbeuteten Bargeld. Die 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt.
Gegen 03.15 Uhr war die 58-Jährige zu Fuß unterwegs. Hierbei sprachen sie südöstlich einer Tankstelle die drei bislang Unbekannten an und forderten Bargeld. Als die Frau dies verweigerte, stießen die Unbekannten sie zu Boden. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt und übergab anschließend Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Die drei Unbekannten flüchteten anschließend in südöstliche Richtung auf der Meraner Straße.
Die Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:
Männlich, 18-20 Jahre, dunkel gekleidet, südländisches Aussehen.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.
1481 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Innenstadt – Im Zeitraum von Donnerstag (07.08.2025), 16.00 Uhr bis Sonntag (10.08.2025), 09.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Transporter aus der Schwimmschulstraße.
Der oder die Unbekannten verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst gewaltsam Zugang zu einem Geländer, auf dem der schwarze Iveco geparkt war. Anschließend entwendeten der oder die Täter den Transporter. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden sowie die genaue Schadenshöhe, wird derzeit abgeklärt.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.
1482 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (10.08.2025) kam es zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter am Rathausplatz.
Gegen 05.30 Uhr sprach der unbekannte Täter einen 43-jährigen Mann an und bat diesen offenbar um Geld. Als der 43-Jährige seinen Geldbeutel aus der Hosentasche holte, entwendete der Unbekannte diesen. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich.
Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:
Männlich, ca. 40 Jahre alt, klein, südeuropäisches Erscheinungsbild
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
1483 – Polizei ermittelt nach Belästigung
Innenstadt – Bereits am vergangenen Dienstag (05.08.2025) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 20-jährige Frau in einer Straßenbahn der Linie 2 am Rathausplatz.
Gegen 13.00 Uhr fuhr die 20-Jährige in der Straßenbahn in Richtung Augsburg West P+R. Auf Höhe des Rathausplatzes streckte der Unbekannte der 20-Jährigen seine Körpermitte vor ihr Gesicht und berührte sein Glied. Dieses entblößte er nicht.
Der Mann verließ an der Haltestelle Mozarthaus/Kolping die Straßenbahn. Die Frau meldete den Vorfall im Nachgang der Polizei.
Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:
Männlich, ca. 70-80 Jahre alt, weiße Haare, ca. 170cm, helle Hautfarbe, blaue langärmlige Oberbekleidung, dunkle Hose.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Feststellungen machen, umgehend den Polizeinotruf 110 zu verständigen.
1484 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (10.08.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person zwischen 05.45 Uhr und 09.30 Uhr einen schwarzen Seat Ibiza in der Schubertstraße.
Das Auto parkte am Straßenrand im einstelligen Hausnummernbereich. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
1485 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (10.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Meraner Straße.
Zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person einen weißen VW T-Roc auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
1486 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss
Universitätsviertel - In der Nacht auf den heutigen Montag (11.08.2025) fuhr ein 23-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Rumplerstraße.
Gegen 0.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da sein Abblendlicht nicht funktionierte. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 23-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Zudem unterbanden sie die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher.
Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten ein Messer sowie augenscheinlich Kokain bei dem Mann und stellten die Gegenstände sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz gegen den 23-jährigen Mann.
1487 – Tödlicher Badeunfall
Dillingen a.d. Donau – Am Sonntag (10.08.2025) kam es zu einem Badeunfall an einem Weiher im Bereich Donaualtheim. Ein 22-jähriger Mann kam hierbei ums Leben.
Gegen 14.30 Uhr sprang der 22-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen ins Wasser und geriet anschließend offenbar in Notlage. Zeugen informierten umgehend die Einsatzkräfte. Diese bargen den 22-Jährigen aus dem Landkreis Dillingen leblos aus dem Wasser. Eine umgehende Reanimation verlief leider ohne Erfolg.
Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.
1488 – Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch
Westheim – Im Zeitraum von Donnerstag (07.08.2025), 19.00 Uhr, bis Freitag (08.08.2025), 10.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Einfamilienhaus Am Schmutterhang. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.
Kissing – Im Zeitraum von Montag (04.08.2025), 20.00 Uhr, bis Donnerstag (07.08.2025), 09.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der St.-Bernhard-Straße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.
Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.
Um sich vor Wohnungseinbruch in der Urlaubszeit zu schützen hat die Polizei folgende Tipps:
- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
- Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.
- Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
- Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.
- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.
- Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.
1489 – Polizei kontrolliert Motorradfahrer und gibt Tipps für alle Verkehrsteilnehmer
Nordschwaben – Motorradfahrer sind bei teils hohen Geschwindigkeiten weitestgehend ungeschützt, weswegen Unfälle für sie häufig schwere Folgen haben können.
Aufgrund dessen kontrolliert die Verkehrspolizei Augsburg und die Verkehrspolizei Donauwörth besonders in der warmen Jahreszeit Motorradfahrer – für Ihre Sicherheit.
Beispielsweise führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth am 02.08 und 03.08 Verkehrskontrollen durch. Im Rahmen der Kontrollen wurden rund 20 Motorradfahrer kontrolliert. Die Polizei konnte hierbei eine erfreuliche Bilanz ziehen. Keiner der kontrollierten Kradfahrer verstieß gegen verkehrsrechtliche Vorschriften.
Begleitet wurden die Kontrollen durch stationäre Geschwindigkeitsmessungen aller Verkehrsteilnehmer.
Am Samstag (02.08.25) kontrollierte die Polizei an der Bundesstraße B16, Höhe Rain am Lech. Insgesamt waren beinahe 70 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Trauriger Spitzenwert stellte ein Autofahrer mit 169 km/h, bei erlaubten 100 km/h, dar.
Am Sonntag (03.08.25) kontrollierte die Polizei an der Kreisstraße DLG 35, Höhe Ziertheim. Insgesamt beanstandeten die Einsatzkräfte rund 30 Verkehrsteilnehmer. Trauriger Spitzenwert stellte ein Autofahrer mit 162 km/h, bei erlaubten 100 km/h, dar.
Im Rahmen der Kontrollen berieten die Kollegen sowohl Motorradfahrer, als auch Autofahrer zur Sicherheit im Straßenverkehr.
Motorradfahrer werden aufgrund ihrer schmalen Silhouette und ihrer Geschwindigkeit oftmals leicht übersehen oder falsch eingeschätzt. Für einen sichere Motorradsaison können alle Verkehrsteilnehmer sorgen – nicht nur Motorradfahrer!
Damit alle Verkehrsteilnehmer sicher am Ziel ankommen, hat die Polizei folgende Hinweise:
Tipps für Autofahrer:
- Unterschätzen Sie die Geschwindigkeit von Motorrädern nicht. Diese ist oft schwer einschätzbar.
- Achten Sie auf den Schulterblick und denken Sie an den toten Winkel.
- Seien Sie besonders im Bereich von Einmündungen bzw. Kreuzungen aufmerksam, aber auch beim Spurwechsel, Überholen oder Wenden:
- Motorradfahrer werden leicht übersehen.
- Fahrtrichtungsanzeiger rechtzeitig vor Abbiegevorgängen setzen.
- Wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmer zur gegenseitigen Rücksichtnahme im Straßenverkehr.
Tipps für Motorradfahrer:
- Sichern Sie ihr Motorrad richtig. Beachten Sie hierbei die „vier großen B“:
- richtige und sichere Bereifung
- Bremsanlagen
- Beleuchtung
- Bekleidung
- Fahren Sie immer mit angepasster Geschwindigkeit.
- Fahren Sie immer mit Licht und seien Sie stets bremsbereit.
- Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an.
- Schneiden Sie keine Kurven.
- Fahren Sie bei nasser oder verschmutzter Fahrbahn besonders vorsichtig.
- Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander.
- Tragen Sie Sicherheitskleidung.
- Tragen Sie immer einen Helm.
- Führen Sie eine Erste-Hilfe-Ausrüstung mit.
- Sichtbarkeit durch reflektierende Kleidung.
