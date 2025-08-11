1480 – Polizei ermittelt nach Raubdelikt und bittet um Zeugenhinweise

Lechhausen – Am Sonntag (10.08.2025) griffen drei bislang unbekannte Täter eine 58-Jährige in der Derchinger Straße Ecke Meraner Straße an und erbeuteten Bargeld. Die 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 03.15 Uhr war die 58-Jährige zu Fuß unterwegs. Hierbei sprachen sie südöstlich einer Tankstelle die drei bislang Unbekannten an und forderten Bargeld. Als die Frau dies verweigerte, stießen die Unbekannten sie zu Boden. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt und übergab anschließend Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Die drei Unbekannten flüchteten anschließend in südöstliche Richtung auf der Meraner Straße.

Die Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, 18-20 Jahre, dunkel gekleidet, südländisches Aussehen.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

1481 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Innenstadt – Im Zeitraum von Donnerstag (07.08.2025), 16.00 Uhr bis Sonntag (10.08.2025), 09.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Transporter aus der Schwimmschulstraße.

Der oder die Unbekannten verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst gewaltsam Zugang zu einem Geländer, auf dem der schwarze Iveco geparkt war. Anschließend entwendeten der oder die Täter den Transporter. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden sowie die genaue Schadenshöhe, wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

1482 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (10.08.2025) kam es zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter am Rathausplatz.

Gegen 05.30 Uhr sprach der unbekannte Täter einen 43-jährigen Mann an und bat diesen offenbar um Geld. Als der 43-Jährige seinen Geldbeutel aus der Hosentasche holte, entwendete der Unbekannte diesen. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, klein, südeuropäisches Erscheinungsbild

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

1483 – Polizei ermittelt nach Belästigung

Innenstadt – Bereits am vergangenen Dienstag (05.08.2025) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 20-jährige Frau in einer Straßenbahn der Linie 2 am Rathausplatz.

Gegen 13.00 Uhr fuhr die 20-Jährige in der Straßenbahn in Richtung Augsburg West P+R. Auf Höhe des Rathausplatzes streckte der Unbekannte der 20-Jährigen seine Körpermitte vor ihr Gesicht und berührte sein Glied. Dieses entblößte er nicht.

Der Mann verließ an der Haltestelle Mozarthaus/Kolping die Straßenbahn. Die Frau meldete den Vorfall im Nachgang der Polizei.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 70-80 Jahre alt, weiße Haare, ca. 170cm, helle Hautfarbe, blaue langärmlige Oberbekleidung, dunkle Hose.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Feststellungen machen, umgehend den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

1484 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (10.08.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person zwischen 05.45 Uhr und 09.30 Uhr einen schwarzen Seat Ibiza in der Schubertstraße.

Das Auto parkte am Straßenrand im einstelligen Hausnummernbereich. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1485 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (10.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Meraner Straße.

Zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person einen weißen VW T-Roc auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1486 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Universitätsviertel - In der Nacht auf den heutigen Montag (11.08.2025) fuhr ein 23-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Rumplerstraße.

Gegen 0.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da sein Abblendlicht nicht funktionierte. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 23-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Zudem unterbanden sie die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten ein Messer sowie augenscheinlich Kokain bei dem Mann und stellten die Gegenstände sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz gegen den 23-jährigen Mann.