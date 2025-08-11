FORCHHEIM. Am frühen Montagmorgen kam es in der Straße „Auf den Kellern“ zu einem Brand in einem Carport, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Gegen 4.30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein brennendes Elektrofahrzeug unter einem Carport gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf weitere abgestellte und teils hochwertige Autos übergegriffen. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten durch Einsatzkräfte der Forchheimer Polizei rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhinderte die alarmierte Feuerwehr.

Nach ersten Erkenntnissen begann der Brand an einem dort an einer Ladesäule geladenen Renault. Fünf Fahrzeuge wurden anschließend zum Teil erheblich beschädigt oder brannten komplett aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt bis zu 400.000 Euro. Ein Anwohner erlitt zudem leichte Atemwegsbeschwerden.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Nach einer ersten Begutachtung des Einsatzortes durch sogenannte Brandfahnder muss jedoch von einem technischen Defekt ausgegangen werden.