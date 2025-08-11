VILSHOFEN AN DER DONAU. In der Nacht von Sonntag (10.08.2025) auf Montag (11.08.2025) wurde eine tote Person in einem Waldstück bei Pleinting gefunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat mit der Staatsanwaltschat Passau die Ermittlungen übernommen.

In der Nacht gegen 01.00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in einem Waldstück bei Pleinting einer leblose Person aufgefunden wurde. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen zu den Todesumständen hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen. Unter anderem ordnete die Staatsanwaltschaft Passau eine Obduktion an. Den bisherigen Ermittlungen zufolge handelt sich wohl um einen 38-jährigen Mann aus dem Landkreis Passau. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung vor.

Veröffentlicht am 11.08.2025, 14.22 Uhr