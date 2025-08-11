TIRSCHENREUTH. Am späten Freitagabend wurde ein 16-jähriger Jugendlicher im Bereich Büttellochweg Opfer eines versuchten Raubes. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitag, 8. August, gegen 22:35 Uhr war ein 16-Jähriger zu Fuß auf dem Weg in ein Fitnessstudio im Gewerbegebiet, als ihm aus Richtung Martin-Luther-Straße ein unbekannter Mann entgegenkam. Dieser ging unvermittelt auf den Jugendlichen zu und versuchte, ihm unter Anwendung körperlicher Gewalt den Rucksack zu entreißen. Dabei schlug der Angreifer mehrfach auf den 16-Jährigen ein und forderte ihn auf, den Rucksack loszulassen.

Dem Jugendlichen gelang es jedoch, den Rucksack trotz der Attacken festzuhalten. Daraufhin flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung des nahegelegenen Reitvereins. Der 16-Jährige erlitt mehrere Verletzungen im Gesichts- und Bauchbereich. Er begab sich anschließend nach Hause, worauf die Verständigung der Polizei durch die Eltern über den Notruf erfolgte. Eine daraufhin sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen im Tatortbereich verlief ohne Erfolg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

20-25 Jahre alt

1,75 -1,80 m

schlank / athletisch

arabisches Aussehen

schwarze kurze Haare

schwarzes Oberteil

blaue Jeans

ohne Bart

Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich Büttellochweg, Martin-Luther-Straße oder dem Reitverein gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu melden.