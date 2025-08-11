PLATTLING, A92, LKR. DEGGENDORF. Fahrtrichtung München, zwischen Autobahnkreuz Deggendorf und Anschlussstelle Plattling-Nord – Motorradfahrer tödlich verunglückt, Ermittlungen dauern an.

Am Freitagabend (08.08.2025) kam es um 20.55 Uhr auf der BAB A92 in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden war. Der verunglücke 21-jährige Motorradfahrer fuhr vom AK Deggendorf kommend in Richtung Landshut und kollidierte auf Höhe Singerhof mit einem Pkw der gerade auf dem linken Fahrstreifen einen Lkw überholte. Durch den Aufprall kam der Motorradfahrer zu Sturz und zog sich im Weiteren schwerste Verletzungen zu, denen er wenig später in einem Krankenhaus erlag.

Den genauen Hergang des Unfalls untersucht momentan die Verkehrspolizei Deggendorf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Deggendorf wurde ein Gutachter zugezogen. Gleichzeitig wurden und werden Vernehmungen von Unfallzeugen durchgeführt.

Medienkontakt: Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf, EKHK Schlenz, Tel. 0991/3896-320

Veröffentlicht: 11.08.2025, 13.45 Uhr