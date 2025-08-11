BAB A3, PASSAU. Am Freitagabend fanden Beamte bei einer Kontrolle einen totalgefälschten Führerschein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 18.40 Uhr kontrollierten Fahnder eine Pkw mit montenegrinischer Zulassung auf der A3 bei Passau. Neben einem montenegrinischen Reisepass des Fahrers fanden die Beamten einen totalgefälschten kroatischen Ausweis, der ein Lichtbild des 26-jährigen Mannes zeigte, jedoch mit anderen Personalien. Außerdem führte der 26-Jährige in seiner Bauchtasche ein Pfefferspray mit gefälschtem Prüfzeichen mit. Der Ausweis und das Pfefferspray wurden sichergestellt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verschaffens von falschen Ausweisen sowie eines Vergehens nach dem Waffengesetz übernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Reiner, POKin, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 11.08.2025, 13.05 Uhr