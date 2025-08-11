1251. Verkehrsunfall; zwei Personen verletzt – Giesing

Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, BMW, die Tegernseer Landstraße auf dem rechten von vier Fahrstreifen in Richtung St.-Quirin-Platz. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 32-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum und drehte sich um die eigene Achse. Durch den Zusammenstoß knickte der Baum um und fiel auf einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Kleintransporter.

Der 32-Jährige und eine 1-jährige Familienangehörige, die ordnungsgemäß in einem Kindersitz auf dem Rücksitz saß, wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der BMW wurde schwer und der Kleintransporter leicht beschädigt. Der Baum musste durch die Feuerwehr gefällt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1252. Brand in einer Wohnung; eine Person verletzt – Moosach

Am Samstag, 09.08.2025, gegen 18:55 Uhr, wurde der Polizeinotruf über einen Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses informiert. Daraufhin begaben sich mehrere Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren der 36-jährige Wohnungsinhaber und eine 9-Jährige mit Wohnsitz in München bereits aus der Wohnung ins Freie geflüchtet.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Durch den Brand wurde der 36-Jährige verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die ebenfalls anwesende 9-Jährige, welche sich zum Brandzeitpunkt in einem anderen Zimmer befand, wurde nicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1253. Brand in einer Wohnung; zwei Personen verletzt – Unterhaching

Am Samstag, 09.08.2025, gegen 11:50 Uhr, wurde der Polizeinotruf über einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses informiert. Daraufhin wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand im Bereich der Küche. Als die über 80-jährige Wohnungsinhaberin den Brand bemerkte, rief sie eine ebenfalls über 80-jährige Nachbarin zur Hilfe. Beide konnten anschließend die Wohnung verlassen.

Durch die erhebliche Rauchentwicklung wurden beide verletzt und mussten vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden.

Die weiteren Bewohner konnten das Anwesen unverletzt verlassen.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13.

1254. Gefährliche Körperverletzung; eine Person schwer, eine Person leicht verletzt – Altstadt

Am Montag, 11.08.2025, gegen 02:00, bemerkte eine Gruppe der Münchner Einsatzhundertschaft in der Sonnenstraße zwei verletze Personen, eine davon blutete stark. Sofort leiteten die Polizeibeamten Erste Hilfe-Maßnahmen ein und informierten den Rettungsdienst.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die beiden Personen, ein 29-Jähriger und ein 31-Jähriger, beide mit Wohnsitz in München, kurz zuvor im Bereich Herzogspitalstraße / Herzog-Wilhelm-Straße mit mehreren Personen in Streit gerieten. Aus dieser Gruppe heraus wurden die beiden mit einem spitzen Gegenstand verletzt.

Der 31-Jährige erlitte leichte Verletzungen an beiden Beinen, der 29-Jährige wurde im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Eine zunächst beim 29-Jährigen angenommene lebensbedrohliche Verletzung bestätigte sich dort nicht.

Die unbekannte Personengruppe flüchtete in Richtung Sendlinger-Tor-Platz. Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen der Täter.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Tathergang, wurden vom Kommissariat 24 übernommen.

Täterbeschreibung:

Eine genaue Täterbeschreibung liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Aufgrund erster Befragungen wird davon ausgegangen, dass es sich um vier bis fünf Personen, afghanischer Abstammung handeln könnte.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Herzogspitalstraße, Herzog-Wilhelm-Park, Sendlinger-Tor-Platz und Karlsplatz (Stachus) (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Wem ist eine Personengruppe aufgefallen, die vor oder nach der Tatzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln z.B. U-Bahn oder Nachtbus unterwegs war?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1255. Polizei löst nicht angemeldete Party auf – Oberschleißheim

Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 04:00 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 verständigt, da sich eine Person zu Fuß im Bereich des Autobahndreiecks München-Feldmoching auf dem Seitenstreifen aufgehalten habe. Eine schnell eintreffende Polizeistreife konnte die Person zwar nicht mehr feststellen, jedoch wurde laute Technomusik aus einem Waldstück in der Nähe wahrgenommen.

Es stellte sich heraus, dass hier eine nicht angemeldete Party mit ca. 100 anwesenden Personen stattfand. Einige der Besucher gingen beim Verlassen der Party zu Fuß über die Autobahn. Zu einer konkreten Gefährdung kam es dabei nicht, jedoch ist das Betreten der Autobahn zu Fuß potenziell lebensgefährlich. Aufgrund dessen wurde die Autobahn kurzzeitig gesperrt, während weitere hinzugezogene Polizeikräfte die Party auflösten und die Personalien der noch vor Ort befindlichen Personen feststellten.

Gegen den Veranstalter wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen u.a. wegen Verstößen nach dem Bundesnaturschutzgesetz und zur Prüfung gewerberechtlicher Verstöße erstellt.

1256. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Moosach

Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Münchner mit einem Pkw, Citroen, den Georg-Brauchle-Ring in Richtung Wintrichring.

Zeitgleich befuhr ein 40-jähriger Münchner mit einem Fahrrad die Dachauer Straße stadteinwärts. Hierbei fuhr er verbotswidrig auf dem in Fahrtrichtung linken Gehweg, welcher baulich vom Radweg getrennt ist.

Auf der Kreuzung Georg-Brauchle-Ring und Dachauer Straße, wollte der Pkw-Fahrer nach rechts abbiegen, um die Dachauer Straße stadtauswärts weiter zu fahren.

In diesem Moment fuhr der Radfahrer über den Fußgängerüberweg, welcher über die Abbiegespur führt. Dort kam es zur Kollision, der Radfahrer, welcher keinen Helm trug, stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

1257. Sachbeschädigung durch Schmierschriften – Laim

In der Nacht von Samstag, 09.08.2025, gegen 20:00 Uhr, bis Sonntag, 10.08.2025, gegen 11:00 Uhr, brachten bislang unbekannte Täter großflächig mehrere Schmierschriften an Mehrfamilienhäusern im Bereich der Camerlohersstraße und Guido-Schneble-Straße in Laim an. Die mehrere Quadratmeter großen Schmierschriften stehen thematisch im Bezug zum Israel-Palästina-Konflikt und beinhalteten zudem polizeifeindliche Äußerungen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 43 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Camerloherstraße und Guido-Schneble-Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.