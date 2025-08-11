BAB A3, PASSAU. Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau fanden bei einer Kontrolle mehrere Baumaschinen und Werkzeuge. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Hehlerei.

Am Samstag (09.08.2025) gegen 01.45 Uhr kontrollierten Fahnder einen Kleintransporter mit französischer Zulassung auf der A3 in Fahrtrichtung Suben. Bei der Kontrolle fanden die Beamten im Fahrzeug mehrere neuwertige Baumaschinen und Werkzeuge, zu denen die beiden Insassen keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Insgesamt stellten sie mehr als 70 Gegenstände im Wert von etwa 35.000 Euro sicher. Die beiden Insassen, ein 35- und ein 27-Jähriger wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei übernommen. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Reiner, POKin, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 11.08.2025, 11.08 Uhr