PASSAU. Am 09.08.2025 konnten Schleierfahnder am Parkplatz Hammerbach an der A3 einen in Spanien als gestohlen gemeldeten Peugeot feststellen.

Die Fahnder kontrollierten das Fahrzeug einer Mietfirma mit spanischer Zulassung, in dem sich insgesamt vier Personen befanden, gegen 04.45 Uhr. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Peugeot im Wert von circa 30.000 Euro seit 08.08.2025 in Spanien als gestohlen gemeldet und zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Gegen den 23-jährigen rumänischen Fahrer des Peugeots ermittelt nun die Kriminalpolizeiinspektion Passau in Abstimmung mit der spanischen Behörden aufgrund des Verdachts der Hehlerei. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

