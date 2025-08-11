MARKT ERGOLDSBACH, LKR. LANDSHUT. Polizei und Rettungsdienst sind am Sonntag, 10.08.2025, kurz nach 17.00 Uhr zu einem Anwesen im östlichen Marktgebiet verständigt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein 33-Jähriger führte an der Außenfassade eines Wohnhauses Malerarbeiten durch. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann alleinbeteiligt aus rund vier Metern vom Gerüst zu Boden. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Veröffentlicht: 11.08.2025, 10.20 Uhr