REGENSBURG. Am Freitagmorgen wurde im Regensburger Westen ein Porsche von einem öffentlichen Parkplatz entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Freitag, 8. August, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 08:00 und 10:10 Uhr einen schwarzen Porsche 911 Carrera älteren Baujahres, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hermann-Köhl-Straße 10 abgestellt war. Eine 51-jährige Frau hatte das Fahrzeug zuvor dort abgestellt und war in ein nahegelegenes Bürogebäude gegangen. Als sie gegen 10:10 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, bemerkte sie den Diebstahl.

Laut einer Zeugenaussage stand das Fahrzeug gegen 9:00 Uhr noch auf dem Parkplatz. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen. Haben Sie am Freitagmorgen, 8. August 2025, zwischen 08:00 Uhr und 10:10 Uhr im Bereich der Hermann-Köhl-Straße 10, insbesondere am dortigen Parkplatz verdächtige Beobachtungen gemacht (z. B. verdächtige Personen oder Fahrzeuge), die mit dem Diebstahl des schwarzen Porsche 911 Carrera in Verbindung stehen könnten? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder auch an jede andere Polizeiinspektion.