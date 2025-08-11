A 93 / MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Bei einer Kontrolle auf dem Rastplatz Peuntbach am Sonntagmittag fanden Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb Amphetamin bei einem 35-Jährigen.

Um 12.30 Uhr überprüften die Grenzpolizisten einen Skoda mit polnischer Zulassung und die Fahrzeuginsassen auf dem Rastplatz Peuntbach an der A93 in Fahrtrichtung Süden. Dabei stießen die Polizisten bei dem 35-Jährigen auf mehrere Gramm Amphetamin. Sie beschlagnahmten das Rauschgift und übergaben die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei Hof.

Der 35-jährige polnische Staatsangehörige durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seiner Wege gehen. Er muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.