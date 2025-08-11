BAD WÖRSIHOFEN. Seit 06.08.2025 wurde ein 87-Jähriger aus Bad Wörishofen vermisst. Zeugen fanden den Vermissten bereits am 10.08.2025 gegen 11:00 Uhr auf einem Feldweg am südlichen Ortsrand von Bad Wörishofen leblos auf. Die Kriminalpolizei schließt ein Fremdverschulden am Tod des Mannes aus.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild der Person - zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung (PI Bad Wörishofen/ PP Schwaben Süd/West)

