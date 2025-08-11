LANDSHUT. Zahlreiche Einsatzkräfte sind heute Morgen zu einem Mehrfamilienhaus nach Mitterwöhr verständigt worden. Ein soll einen Bewohner verletzt haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 31-Jähriger und 33-jähriger Mann in Streit geraten sein. In Folge der Auseinandersetzung stürzten beide im Treppenhaus die Treppe hinunter. Der 33-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 31-Jährige konnte mittlerweile in Gewahrsam genommen werden. Die Polizeiinspektion Landshut ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Veröffentlicht: 11.08.2025, 09.50 Uhr