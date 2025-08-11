Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

COBURG. Am Samstagabend kam es am Coburger Schlossplatz und wenig später am Ketschentor zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Männern, bei denen zwei Personen verletzt wurden.

Kurz nach 21 Uhr gerieten ein 25-jähriger Syrer und mehrere weitere Männer zunächst in eine verbale Streitigkeit. In deren Verlauf zog der Tatverdächtige ein Messer oder einen ähnlichen Gegenstand und setzte diesen gegen zwei syrische Männer im Alter von 17 und 20 Jahren ein. Die beiden erlitten leichte Verletzungen und wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Noch während der Flucht des 25-jährigen Tatverdächtigen kam es gegen 21.20 Uhr am Ketschentor zu einer erneuten Auseinandersetzung zwischen ihm und einer Personengruppe. Auch hier drohte er mit dem mitgeführten Gegenstand, verletzte aber niemanden.

Kurz darauf konnte die Coburger Polizei den Tatverdächtigen im Rahmen einer groß angelegten Fahndung im Coburger Stadtgebiet vorläufig festnehmen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg wurde er tags darauf einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es erging Untersuchungshaftbefehl. Der 25-Jährige befindet sich nun in einer Haftanstalt.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Die Ermittler bitten um sachdienliche Zeugenhinweise.

Personen, welche die Streitigkeiten kurz nach 21 Uhr im Bereich des Schlossplatzes und der Arkaden sowie gegen 21.20 Uhr am Ketschentor beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.