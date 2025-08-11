RIEDENBURG, LKR. KELHEIM. Am Freitag, 08.08.2025, betrat ein zunächst unbekannter und mit einem Tuch maskierter Mann eine Tankstelle in der Kelheimer Straße und forderte von der Kassiererin unter Vorhalt eines Messer die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem ihm die 56-jährige Kassiererin Bargeld aus der Kasse gab flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Stadtbogen. Beim Verlassen der Tankstelle entwendet er noch zwei Päckchen Tabak und Zigarettenpapier. Ein zur Tatzeit in der Tankstelle anwesender Kunde nahm kurz die Verfolgung des Täter auf, brach diese jedoch ab, nachdem ihn der Mann mit dem Messer bedrohte.

Im Zuge einer großangelegten Fahndung kontrollierte gegen 20.00 Uhr eine Streife der Polizeiinspektion Nittendorf eine Person, auf die die Beschreibung zutraf. Nach weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Landshut erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 52-jährigen Mann aus dem Landkreis Eichstätt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erließ der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den 52-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des schweren räuberischen Erpressung. Er wurde am Samstag, 09.08.2025, nach Vorführung beim Amtsgericht Regensburg in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 11.08.2025, 09.30 Uhr