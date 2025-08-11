MITTERFELD, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Samstag, 09.08.2025, gegen 08:40 Uhr kam es im Bereich Bayerwaldstraße / Bahnhofsstraße in Mitterfels zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang für eine der Unfallbeteiligten.

Eine 76-jährige Frau wollte zu Fuß die Bahnhofsstraße überqueren, als sie von einem Radlader erfasst wurde, der zu diesem Zeitpunkt aus der Bahnhofstraße in die Bayerwaldstraße in den Baustellenbereich einfuhr. Aufgrund der schweren Verletzungen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz waren neben der Polizei, dem Notarzt und Rettungsdienst auch zahlreiche Feuerwehrkräfte der Gemeinde Mitterfels sowie die Luftrettung. Zudem wurden die Betroffenen vor Ort von Kräften der Notfallseelsorge betreut. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr weiträumig abgesperrt und konnte inzwischen wieder freigegeben werden.

Die Polizeiinspektion Bogen hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Ein unfallanalytisches Gutachten wurde bereits in Auftrag gegeben.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Bogen, PK Grun, Tel. 09422/8509-21

Veröffentlicht: 09.08.2025, 14.40 Uhr