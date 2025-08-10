HALDENWANG: Eine 45 Jahre alte PKW Fahrerin befuhr mit ihrem Audi die Kreisstraße von Haldenwang in Richtung Seebach.

Ein 63 Jahre alter Rentner befuhr zunächst mit seinem Pedelec, den von der Fahrbahn getrennten Radweg in gleicher Richtung.

Beim Weiler Wörth nutzte der unfallverursachende Radfahrer die Möglichkeit und querte die Fahrbahn in Richtung Bischlags.

Dabei wurde er von dem nachfolgenden Pkw trotz Vollbremsung frontal erfasst und über das Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert.

Der Radfahrer wurde lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kempten geflogen. Die

Pkw Insassen blieben unverletzt. Am Audi entstand ein Sachschaden von ca. 8.000.- Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die

Fahrbahn für ca. 1 Stunde gesperrt. (VPI Kempten)