NEUHAUS AM INN: Der seit gestern, 09.08.2025, 18:30 Uhr, vermisste, 84-jährige Senior, konnte am heutigen Sonntag, 10.08.2025, in den Abendstunden leicht verletzt aber ansonsten wohlbehalten in Neuhaus am Inn aufgefunden werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten ist damit erledigt. Das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Passau danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach dem Herrn.

Zusatz: Die Medien werden gebeten, die Personendaten der Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.

Veröffentlicht am 10.08.2025 um 20:40 Uhr