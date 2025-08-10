1473 – Ladendieb erwischt

Innenstadt – Am vergangenen Donnerstag (07.08.2025) entwendete ein 35-jähriger Mann Gegenstände aus einem Supermarkt in der Halderstraße.

Gegen 17.30 Uhr steckte der Mann Lebensmittel in seine Hosentasche und verließ den Supermarkt, ohne die Ware an der Kasse zu bezahlen.

Die Polizeistreife stoppte den Mann am Königsplatz und kontrollierte ihn. Bei der Kontrolle des Mannes fanden die Beamten die entwendeten Lebensmittel. Die Polizei stellte die Lebensmittel sicher. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, entließen die Beamten den 35-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 35-Jährigen.

1474 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Innenstadt – Am Freitag (08.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht am Katzenstadel.

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein zunächst unbekannter 24-jähriger Autofahrer am Katzenstadel rückwärts gegen ein Auto, das am Straßenrand geparkt war. Es kam zum Zusammenstoß. Als der 24-Jährige von Unbeteiligten auf den Schaden hingewiesen wurde, fuhr er jedoch weiter, ohne sich um diesen zu kümmern. Ein weiterer Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen identifizierten die Einsatzkräfte den 24-Jährigen als Unfallverursacher. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 24-jährigen Mann.

1475 – Parkplatzkonflikt eskaliert

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (09.08.2025) kam es in der Ponteilstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern.

Gegen 14.30 Uhr gerieten ein 52-jähriger Autofahrer und ein 51-jähriger Autofahrer offenbar in eine verbale Streitigkeit, da der 51-Jährige laut Aussage nicht ordnungsgemäß parkte. Im Verlauf der Auseinandersetzung stieg der 51-Jährige mit seinen Beifahrern aus seinem Auto aus und wollte die Straße überqueren. In diesem Moment fuhr der 52-Jähige los und touchierte den 51-Jährigen, der dadurch zu Boden fiel. Anschließend fuhr der 52 rückwärts und erwischte dabei einen weiteren Insassen des 51-Jährigen. Danach entfernte sich der 52-Jährige mit seinem Pkw in unbekannte Richtung. Der 51-Jährige sowie sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Der 52-Jährige konnte im Anschluss ermittelt werden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 52-jährigen Mann.

1476 – Brand im Kellerschacht eines Supermarktes

Göggingen – Am Samstag (09.08.2025) brach in einem Kellerschacht eines Supermarktes in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße ein Brand aus. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert, nachdem Anwohner diesen bemerkt hatten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch abgeklärt, ebenso die Brandursache.

1477 – Motorradfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Oberhausen – Am Samstag (09.08.2025) entzog sich ein 30-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle. Die Polizei stoppte ihn kurze Zeit später.

Gegen 23.00 Uhr wollte eine Polizeistreife den Motorradfahrer anhalten, was dieser aber ignorierte und flüchtete. Die Beamten stoppten den Motorradfahrer kurze Zeit später in der Pfarrhausstraße.

Der Grund für sein Verhalten war schnell gefunden: Er besaß keine gültige Fahrerlaubnis, hatte falsche Kennzeichen angebracht und ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Schlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung gegen den 30-jährigen Mann.