1473 – Ladendieb erwischt
Innenstadt – Am vergangenen Donnerstag (07.08.2025) entwendete ein 35-jähriger Mann Gegenstände aus einem Supermarkt in der Halderstraße.
Gegen 17.30 Uhr steckte der Mann Lebensmittel in seine Hosentasche und verließ den Supermarkt, ohne die Ware an der Kasse zu bezahlen.
Die Polizeistreife stoppte den Mann am Königsplatz und kontrollierte ihn. Bei der Kontrolle des Mannes fanden die Beamten die entwendeten Lebensmittel. Die Polizei stellte die Lebensmittel sicher. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, entließen die Beamten den 35-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 35-Jährigen.
1474 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Innenstadt – Am Freitag (08.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht am Katzenstadel.
Gegen 17.15 Uhr fuhr ein zunächst unbekannter 24-jähriger Autofahrer am Katzenstadel rückwärts gegen ein Auto, das am Straßenrand geparkt war. Es kam zum Zusammenstoß. Als der 24-Jährige von Unbeteiligten auf den Schaden hingewiesen wurde, fuhr er jedoch weiter, ohne sich um diesen zu kümmern. Ein weiterer Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei.
Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen identifizierten die Einsatzkräfte den 24-Jährigen als Unfallverursacher. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war.
An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.
Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 24-jährigen Mann.
1475 – Parkplatzkonflikt eskaliert
Innenstadt – Am gestrigen Samstag (09.08.2025) kam es in der Ponteilstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern.
Gegen 14.30 Uhr gerieten ein 52-jähriger Autofahrer und ein 51-jähriger Autofahrer offenbar in eine verbale Streitigkeit, da der 51-Jährige laut Aussage nicht ordnungsgemäß parkte. Im Verlauf der Auseinandersetzung stieg der 51-Jährige mit seinen Beifahrern aus seinem Auto aus und wollte die Straße überqueren. In diesem Moment fuhr der 52-Jähige los und touchierte den 51-Jährigen, der dadurch zu Boden fiel. Anschließend fuhr der 52 rückwärts und erwischte dabei einen weiteren Insassen des 51-Jährigen. Danach entfernte sich der 52-Jährige mit seinem Pkw in unbekannte Richtung. Der 51-Jährige sowie sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Der 52-Jährige konnte im Anschluss ermittelt werden.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 52-jährigen Mann.
1476 – Brand im Kellerschacht eines Supermarktes
Göggingen – Am Samstag (09.08.2025) brach in einem Kellerschacht eines Supermarktes in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße ein Brand aus. Verletzt wurde dabei niemand.
Gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert, nachdem Anwohner diesen bemerkt hatten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch abgeklärt, ebenso die Brandursache.
1477 – Motorradfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle
Oberhausen – Am Samstag (09.08.2025) entzog sich ein 30-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle. Die Polizei stoppte ihn kurze Zeit später.
Gegen 23.00 Uhr wollte eine Polizeistreife den Motorradfahrer anhalten, was dieser aber ignorierte und flüchtete. Die Beamten stoppten den Motorradfahrer kurze Zeit später in der Pfarrhausstraße.
Der Grund für sein Verhalten war schnell gefunden: Er besaß keine gültige Fahrerlaubnis, hatte falsche Kennzeichen angebracht und ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Schlüssel sicher.
Die Polizei ermittelt u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung gegen den 30-jährigen Mann.
1478 – Tragischer Unfall
Alerheim – Am vergangenen Freitag (08.08.2025), gegen 04.30 Uhr, ereignete sich ein tragischer Unfall bei Appetshofen.
Ein 17-Jähriger nahm sich nachts heimlich den Autoschlüssel des Vaters und startete zu einer Spritztour. Auf der Kreisstraße von Appetshofen in Richtung Alerheim geriet der Jugendliche aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, rutschte über 150 m auf der angrenzenden Wiese entlang und prallte gegen die Mauer eines Stalls. Der Aufprall war so heftig, dass der Jugendliche dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitt und noch an der Unfallstelle verstarb. Der Jugendliche war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zum Führen von Pkws. Die Angehörigen wurden vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut.
Die Feuerwehren Möttingen, Alerheim, Harburg waren mit ca. 40 Einsatzkräften zur Unfallabsicherung und Bergung tätig.
